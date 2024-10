Lazio-Empoli Baroni | Vittoria voluta squadra determinata

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Abbiamo preso gol anche per colpa del campo, c’è stata una scivolata di Provedel. Loro non hanno mai tirato in porta. Questa era l’ultima partita di un ciclo di gare ravvicinate. Laha voluto e cercato la, ha portato in campo determinazione e sentimento. È questo che dobbiamo trasmettere ai nostri tifosi. Siamo ambiziosi come la società e la città, ma dobbiamo passare dal lavoro. Dobbiamo creare un’identità forte, non dobbiamo fermarci a guardare le classifiche. Ho l’età giusta per tenere legati i giocatori alle prestazioni e alla cura dei dettagli”. A dirlo è stato l’allenatore della, Marco, ai microfoni di Dazn, al termine della partita vinta per 2-1 contro l’. “Lasa che io ho portato avanti questa proposta di gioco, ma alleno tutta la rosa non solo undici giocatori. (Sportface)