La sfida di Rutte è aprire la Nato alle alleanze (Di domenica 6 ottobre 2024) Il nuovo segretario dovrà affrontare il tema della molteplicità di fronti aperti tra democrazie occidentali e Stati autoritari. La strada migliore è saldare i nostri interessi e strategie con quelli del «Sud globale». Superando anche l'eccesso di isolazionismo europeo. (Laverita.info)

Verona, arrivano brutte notizie prima della sfida col Napoli in campionato - Da capire, adesso, se le prossime settimane aiuteranno le squadre ad aggiustare il tiro, magari anche attraverso operazioni di mercato. Verona, brutte notizie in vista della partita col Napoli (LaPresse) SpazioNapoli. Un match che rappresenta il primo test ufficiale per Antonio Conte, che ... (Spazionapoli)