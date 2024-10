La rinascita del Cermec Saldato il debito milionario con la discarica di Peccioli Il consorzio comincia la svolta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un milione e 800mila euro era ilcon ladiche l’amministratore unico di, Lorenzo Porzano, si era ritrovato sul groppone a gennaio del 2023 entrando per la prima volta nel suo nuovo ufficio. Neppure due anni dopo ha portato nei capannoni, tra gli altri, proprio il sindaco diRenzo Macelloni a festeggiare il pagamento dell’ultima rata di quelaccumulato prima del suo arrivo e il grande impianto di trattamento dei rifiuti apuano trasformato in una galleria d’arte. "Iniziamo ad alzare la testa" ha detto Lorenzo Porzano, tra i cumuli ordinati come non fossero gli scarti inesauribili della società moderna, i tanti artisti, le autorità, i cittadini e i “suoi” dipendenti, veri protagonisti delle due giornate che hanno aperto ilai “Rifiutati” e acceso i riflettori sullo stabilimento, il riciclo e la sostenibilità. (Lanazione)