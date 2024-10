La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto (Di domenica 6 ottobre 2024) Allo stadio Olimpico i biancocelesti vanno sotto per il gol di Esposito ma ribaltano la partita con Zaccagni e Pedro La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3° posto in classifica agganciando la Juventus a quota 13. Prima sconfitta in campionato invece (Di domenica 6 ottobre 2024) Allo stadio Olimpico i biancocelesti vanno sotto per il gol di Esposito ma ribaltano la partita con Zaccagni e Pedro La2-1 inl'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3°in classificando lantus a quota 13. Prima sconfitta in campionato invece (Sbircialanotizia)

La Lazio di Baroni (e Lotito) batte l’Empoli e sale al terzo posto, chissà se i tifosi rimpiangono ancora Sarri - Non a caso è sotto scorta da vent’anni. Il mercato della Lazio sta funzionando. Quarta vittoria consecutiva considerando anche l’Europa League. . Ha ragione Lotito quando dichiara: «Io dico sempre che il pallone è per tutti, il calcio è per pochi. Oltre a Taty Castellanos che era già alla Lazio. ... (Ilnapolista)

Empoli, pronto a sfatare l’ultimo tabù. Il sogno: battere la Lazio all’Olimpico - Quest’ultimo non sta facendo rimpiangere Immobile, con 3 gol e un assist in campionato più 2 e un passaggio vincente in Europa League. Ennesimo bel banco di prova, quindi, per l’Empoli che da par suo ha finora ingabbiato già diverse big subendo appena 2 reti, l’ultima 358 minuti fa nell’1-1 di ... (Sport.quotidiano)

