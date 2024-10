La grande incertezza La possibile strategia di Trump per l’Ucraina secondo il gen Jean

(Di domenica 6 ottobre 2024) La capacità deldi continuare a resistere all’aggressione di Mosca dipende principalmente da due fattori: la resilienza della sua popolazione, politici e militari di continuare a combattere e la continuazione del sostegno economico e militare dell’Occidente. È improbabile che il Cremlino accetti un compromesso accettabile per Kyiv. Anche se la sopravvivenza della Russia non è in gioco, lo è però quella politica di Vladimir Putin, il che è la stessa cosa poiché egli non è disponibile a vederla erosa. Inoltre, non esiste in Russia un’istituzione, come era il Politburo nella crisi dei missili di Cuba, in grado di sostituire il presidente dell’U o come allora avvenne per Nikita Krusciov. (Formiche)