La coppia "diabolica": lui ruba un'auto, lei svaligia una villetta. Arrestati lo stesso giorno (Di domenica 6 ottobre 2024) Si frequentano da un po' di tempo, rappresentando in sostanza una coppia, ma sono stati scoperti entrambi a rubare in circostanze di tempo diverse. Come racconta LeccePrima, lo scenario in cui buona parte della storia si è consumata è quello della marina di Torre Specchia, in Salento.

“Il sesso dopo anni non è più una priorità, diventa una cosa da fare se c’è tempo e il tempo non c’è. Ecco come fare a ritrovare l’intesa”: una coppia di sex coach si racconta - Ancora: “Il sesso diventa abituale e non viene più considerato una priorità. Così, le stesse mosse, posizioni e tecniche diventano noiose perdono il loro fascino”. Si chiamano Stace e Ty, hanno 31 e 44 anni e di professione fanno i sex coach. I due hanno spiegato di praticare loro stessi le cose ... (Ilfattoquotidiano)

In Libano sta scoppiando l’inferno. Corsa contro il tempo di Biden e Macron che propongono tre settimane di tregua a Israele ed Hezbollah - Come annunciato dal presidente americano Joe Biden, in comune accordo con il presidente francese Emmanuel Macron, Stati Uniti e Francia propongono un accordo per il cessate il fuoco in Libano della durata di tre settimane. Lo scambio di colpi dall’inizio del 7 ottobre, e in particolare nelle ... (Lanotiziagiornale)

