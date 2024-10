Il liquore coi sapori del Mugello premiato con un doppio oro all’Europe Awards

(Di domenica 6 ottobre 2024) Vicchio (Firenze), 6 ottobre 2024 – Ancora un prestigioso riconoscimento per Leonetta, ilcoidel. Anzi due. “-International Competition 2024 il mio, dopo appena un anno e mezzo dalla sua commercializzazione, ha ricevuto la prima doppia medaglia d’oro a questa importantissima competizione europea. È impressionante – sottolinea con orgoglio Andrea Fiesoli – l’evoluzione che sta avendo questo prodotto, che sta facendosi conoscere e apprezzare ovunque lo presento nel mondo”. L'International Wine and Spirit Competition è una competizione enologica internazionale creata nel 1969 dall'enologo Anton Massel. L'evento, che ha lo scopo di premiare i migliori vini e distillati del mondo, riceve ogni anno iscrizioni da oltre 90 Paesi. I premi assegnati sono considerati tra i maggiori riconoscimenti internazionali in ambito vinicolo. (Lanazione)