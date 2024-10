Il calcio di rigore di Kean in Fiorentina-Milan non era da ripetere: cosa dice il regolamento (Di domenica 6 ottobre 2024) Invasione di Tomori nella lunetta dell'area di rigore sul penalty di Kean, le proteste della Fiorentina sono inutili per il regolamento. (Fanpage) (Di domenica 6 ottobre 2024) Invasione di Tomori nella lunetta dell'area disul penalty di, le proteste dellasono inutili per il

Fanpage - Il calcio di rigore di Kean in Fiorentina-Milan non era da ripetere: cosa dice il regolamento

Serie A – Fiorentina-Milan 0-0: Maignan para il rigore di Kean! | LIVE News - Alle ore 20:45 c'è Fiorentina-Milan al Franchi, 7^ giornata della Serie A 2024-2025: il LIVE della partita dei rossoneri di Paulo Fonseca. (Pianetamilan)

DIRETTA / Fiorentina-Milan 0-0, Kean fallisce un calcio di rigore - 28' Gran tiro da fuori di Cataldi che colpisce Kean in posizione di fuorigioco. . . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 30' LEAO! Azione personale del portoghese che si libera di Cataldi e calcia forte col mancino, palla alta di poco. 27' Cross basso di Morata respinto, per ora la ... (Firenzetoday)

Fiorentina-Milan, MOVIOLA LIVE: Theo Hernandez su Dodò, rigore con il Var. Annullato un gol a Kean - Fiorentina-Milan è il posticipo che chiude la settima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Luca Pairetto della... (Calciomercato)

Il calcio di rigore di Kean in Fiorentina-Milan non era da ripetere: cosa dice il regolamento - Invasione di Tomori nella lunetta dell'area di rigore sul penalty di Kean, le proteste della Fiorentina sono inutili per il regolamento ...(fanpage)

Fiorentina – Milan 1-0 al 45’, ecco il gol e le immagini del primo tempo! – VIDEO - Fiorentina - Milan 1-0 alla fine del primo tempo, Maignan para il rigore a Kean poi sblocca Adli con il gol dell’ex poi De Gea para su Theo.(generationsport)

Si è sbloccata la partita del campionato di Serie A tra Fiorentina e Milan: il gol dell'ex - Il gol di Adli nella partita del campionato di Serie A tra Milan e Fiorentina: tante emozioni nei primi 45 minuti ...(calcioweb.eu)