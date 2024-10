Fungaiolo colto dal buio si perde nel bosco: soccorso dai vigili del fuoco (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio di sabato 5 ottobre 2024 i vigili del fuoco sono intervenuti nel bosco delle Fate a Fontanigorda, in Val Trebbia, per soccorrere un cercatore di funghi. L'uomo, colto dal buio, non era più in grado di tornare indietro e aveva chiesto aiuto. I vigili del fuoco (Genovatoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio di sabato 5 ottobre 2024 idelsono intervenuti neldelle Fate a Fontanigorda, in Val Trebbia, per soccorrere un cercatore di funghi. L'uomo,dal, non era più in grado di tornare indietro e aveva chiesto aiuto. Idel

Fungaiolo colto dal buio si perde nel bosco: soccorso dai vigili del fuoco - Nel tardo pomeriggio di sabato 5 ottobre 2024 i vigili del fuoco sono intervenuti nel Bosco delle Fate a Fontanigorda, in Val Trebbia, per soccorrere un cercatore di funghi. L'uomo, colto dal buio, no ...(genovatoday)

Truffati e derubati in casa da finti operai: anziana colta da malore - Due coniugi ultrasettantenni sono finiti nella trappola di due malviventi entrati in azione venerdì mattina, 4 ottobre: ladri in fuga con gli ori di famiglia. L'anziana è ora ricoverata in gravi condi ...(trevisotoday)

Manconi e Cappellini al Campania Libri Festival, su Occidente e democrazia:“C’è il rischio di tornare al buio del passato” - La domanda è netta: «C’è il rischio che precipiti tutto e le nostre democrazie tornino in un passato buio segnato dalla perdita delle libertà?». La risposta non è perentoria, lascia spazio al dubbio, ...(napoli.repubblica)