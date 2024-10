Formazione e lavoro nel podcast di Qn (Di domenica 6 ottobre 2024) Il lavoro? Fa rima con Formazione, tecnologie e demografia. Quattro argomenti apparentemente lontani tra loro che sono invece sempre più profondamente interrelati. È il campo che ‘We will work, il lavoro di domani’ – un podcast di Quotidiano Nazionale realizzato con la Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro – ha cercato di indagare nel corso di tre puntate. La terza e ultima sarà disponibile nella settimana sul sito di quotidiano.net e su tutte le piattaforme dedicate. Al suo interno, come ormai consueto, ci saranno le voci degli esperti e quelle dei cavalieri del lavoro, in un dialogo con il nostro giornalista Simone Arminio. Dopo il tema demografico e quello dell’ingresso a gamba tesa nel mondo del lavoro dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, l’ultimo tassello mancante era quello della Formazione in relazione al lavoro. (Quotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il? Fa rima con, tecnologie e demografia. Quattro argomenti apparentemente lontani tra loro che sono invece sempre più profondamente interrelati. È il campo che ‘We will work, ildi domani’ – undi Quotidiano Nazionale realizzato con la Federazione nazionale dei Cavalieri del– ha cercato di indagare nel corso di tre puntate. La terza e ultima sarà disponibile nella settimana sul sito di quotidiano.net e su tutte le piattaforme dedicate. Al suo interno, come ormai consueto, ci saranno le voci degli esperti e quelle dei cavalieri del, in un dialogo con il nostro giornalista Simone Arminio. Dopo il tema demografico e quello dell’ingresso a gamba tesa nel mondo deldell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, l’ultimo tassello mancante era quello dellain relazione al

