Fc Osimo e Montemarciano vittoria e primato in classifica

(Di domenica 6 ottobre 2024) Fccorsari in trasferta e con i tre punti salgono in vetta al girone B di Prima Categoria. Prima categoria, terza giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: Filottranese-Borghetto. Ieri: San Biagio-Olimpia Marzocca 2-3, Real Cameranese-FC0-2, Borgo Minonna-0-1, Castelbellino-Ostra 1-1, Castelleonese-Labor 4-1, Sampaolese-Pietralacroce 3-3, Staffolo-Castelfrettese 1-2.: Fc7; Real Cameranese e Borgo Minonna 6; Ostra, Castelfrettese, Pietralacroce, Olimpia Marzocca e Labor 4; Filottranese, Borghetto e Castelleonese 3; Sampaolese 2; San Biagio, Castelbellino e Staffolo 1. Prossimo turno: Borghetto-Real Cameranese, Castelfrettese-Filottranese, Fc-Castelleonese, Labor-Sampaolese,-Staffolo, Olimpia Marzocca-Borgo Minonna, Ostra-San Biagio, Pietralacroce-Castelbellino. Girone C. (Ilrestodelcarlino)