Dopo la pensione? Vite dinamiche passioni ritrovate e sogni immobiliari

(Di domenica 6 ottobre 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Sto per andare ine ho pensato che, a questo punto, mi piacerebbe fare l’editor». La mia amica S. non smette mai di stupirmi da quando insieme, parecchio attive, facevamo l’alba in giro per Milano.una vita passata a battagliare in redazioni e uffici-stampa, con gli acciacchi dell’età che a volte le impediscono anche persino di respirare, all’età di 67 anni, S. mi spiattella così i suoi. Che non finiscono qua. «Mi sono fatta una casetta al mare, in Liguria: mi metto lì, e mi leggo una caterva di libri. Vieni?». L’eco delle sue parole mi risuonano ancora piacevolmente dentro, quando incontro a cena R., anche lei è una mia vecchia conoscenza: poco più grande dell’altra, medesima grinta. (Iodonna)