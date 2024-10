Caso ultras dalle fanzine ai biglietti | ecco i maxi incassi delle curve di Milan e Inter

(Di domenica 6 ottobre 2024)alla vendita a prezzi folli deida dove provenivano idicomprati a prezzi di vendita e rivenduti a cifre folli,e merchandising. Sono queste le maggiori fonti di guadagno per le quali lediriuscivano, poi, a chiudere le stagioni con ricavi da quasi 1 milione di euro l’anno. Un giro d’affari enorme che portava nelle cassetifoserie meneghineintroiti e metteva i soldi davanti ad ogni cosa, anche all’incitamento per la squadra. “Il biglietto de lo do a 600 euro, 80 costa il biglietto e sono 520”. E ancora: “Centoci siamo fatti. Li abbiamo pagati 600 e venduti a 1000”. (Dailymilan)