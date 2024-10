5 Ottobre 2024 – Netanyahu a Macron che chiede stop invio armi ad Israele “Dovrebbe vergognarsi” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato il Presidente francese Emmanuel Macron, e i leader dei Paesi che hanno chiesto la fine delle forniture di armi a Israele nel quadro della guerra contro Hamas palestinese a Gaza e Hezbollah in Libano. “Il presidente Macron e altri leader occidentali ora chiedono embarghi sulle armi contro Israele. Dovrebbero vergognarsi” ha tuonato il leader israeliano. Il Piano per la Vittoria “può rafforzare rapidamente le posizioni dell’Ucraina, in particolare in prima linea” ed è considerato “interamente realizzabile dai nostri partner“. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio dove chiarisce che non accetterà alcun compromesso su integrità territoriale. Strumentipolitici.it - 5 Ottobre 2024 – Netanyahu a Macron che chiede stop invio armi ad Israele “Dovrebbe vergognarsi” Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminha criticato il Presidente francese Emmanuel, e i leader dei Paesi che hanno chiesto la fine delle forniture dinel quadro della guerra contro Hamas palestinese a Gaza e Hezbollah in Libano. “Il presidentee altri leader occidentali ora chiedono embarghi sullecontroro” ha tuonato il leader israeliano. Il Piano per la Vittoria “può rafforzare rapidamente le posizioni dell’Ucraina, in particolare in prima linea” ed è considerato “interamente realizzabile dai nostri partner“. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio dove chiarisce che non accetterà alcun compromesso su integrità territoriale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo scontro tra Macron e Netanyahu mostra le divisioni all’Eliseo - Parigi. Ci sono stati periodi migliori nelle relazioni tra Francia e Israele. Sabato, alla vigilia del primo anniversario dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023, il presidente della Repu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Netanyahu a Macron - limiti alle armi rafforza solo l'Iran - "L'impegno della Francia per la sicurezza di Israele è incrollabile", ha assicurato da parte sua il presidente francese Macron, affermando però allo stesso tempo che "è arrivato il momento per il cessate il fuoco" a Gaza e in Libano. "Le restrizioni alle armi a Israele rafforzano solo l'asse del terrore dell'Iran". (Quotidiano.net)

Netanyahu durissimo contro Macron : «Si vergogni per la richiesta di embargo sulle armi a Israele». L’Eliseo replica : «Parole eccessive» - E infine, il settimo conflitto aperto, quello con l’Iran, «che la scorsa settimana ha sparato oltre 200 missili balistici direttamente su Israele». La reprimenda dell’israeliano è arrivata dopo che, nelle scorse ore, Macron aveva espresso la sua disapprovazione per «la scelta» di Netanyahu «di inviare truppe di terra in Libano. (Open.online)

5 Ottobre 2024 – Netanyahu a Macron che chiede stop invio armi ad Israele "Dovrebbe vergognarsi” - The post 5 Ottobre 2024 – Netanyahu a Macron che chiede stop invio armi ad Israele “Dovrebbe vergognarsi” appeared first on Strumenti Politici. . Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio dove chiarisce che non accetterà alcun compromesso su integrità territoriale. Amazon ha ottenuto il parziale rigetto di una causa della Commissione federale per il commercio ... (Api.follow.it)

Medio Oriente - scontro tra Macron e Netanyahu sulle armi : “Vergogna”. Cosa sta succedendo - Nella sua dichiarazione ha ringraziato Macron per aver “ancora una volta espresso il suo sostegno al Libano e per essere a fianco del popolo libanese di fronte alle avversità”. Macron: stop ad armi a Israele per Gaza e Libano, la risposta di Netanyhau: “Vergogna” Proprio dall’Iran arriva la condanna ai raid compiuti da Stati Uniti e Gran Bretagna contro gli Houti. (Notizie.com)