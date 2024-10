Tutorial di Amadeus per chi non riesce a vedere NOVE | cosa non torna

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Come tutti i telespettatori sapranno, da qualche settimana suè partito il programma diChissà chi è, che altro non è che I Soliti Ignoti con un nuovo nome. Gli ascolti che il conduttore registrava su Rai1 con tale programma, però, sono ben lontani da quelli che sta ottenendo con questo spostamento. Ebbene, la ragione potrebbe essere celata dietro il fatto che il pubblico, specie quello un po' più in là con l'età, non riesca a trovare il canale sul quale seguire. A dimostrazione di ciò, sull'account Instagram del presentatore sono stati pubblicati dei video nei quali si vede un giornalista andare in giro per l'Italia chiedendo a dei passanti a caso se apprezzinoe se riescano ala sua trasmissione su. Ebbene, tutti sembrano dare la stessa risposta, ovvero, non sanno come fare per sintonizzarsi su tale rete.