Terza Categoria C’è grande curiosità per la prima giornata di campionato Esame Podenzana per il Cinquale Lo Spartak sfida ‘Sporting Marina’

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lariparte, con nuove entrate e tanto entusiasmo. L’immagine non è un capolavoro di originalità, ma l’inizio delcrea, eccitazione, incognite di misurarsi con nuove realtà, in buona sostanza appare come un primo giorno di scuola. Anche nel primo gradino del calcio giocato, gli esami non finiscono mai. O, se preferite, diventacontinua. Una stagione quella che prende piede sabato pomeriggio che ha tutto per essere definita avvincente, non potrebbe essere altrimenti quando parliamo di un torneo che manda in onda un nutrito numero di derby. Il comitato provinciale della Figc di Massa Carrara Lunigiana presieduto da Giuliano Ratti allinea ai nastri di partenza 14 squadre. Un successo che si evince nei numeri delle partecipanti.