Sindaci Unione Comuni Paestum Alto Cilento solidarietà a Franco Alfieri

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeidell'hanno espresso in una nota laal Presidente della Provincia di Salerno,, nonché sindaco di Capacciocoinvolto di recente da una vicenda giudiziaria che ne ha portato al suo arresto. "Confidando nel lavoro della Magistratura, esprimiamo la piena vicinanza al nostro Presidente, che ha dimostrato con i fatti quanto ama il nostro territorio e con quanta passione e capacità ha contribuito alla crescita e allo sviluppo dello stesso. In questo momento particolare lo esortiamo a non demordere perché siamo convinti che presto sarà dimostrata la sua assoluta estraneità ai fatti contestati".