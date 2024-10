Selvaggia Lucarelli Senza Tregua | Come Attacca Emma Marrone!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024)critica aspramentein un’intervista. Scopri cosa ha detto la giornalista! Nel primo episodio del suo nuovo podcast “Vale Tutto”,ha scelto di puntare i riflettori sulla cantante. L’argomento principale riguarda le numerose critiche cheha ricevuto, e continua a ricevere, per il suo aspetto fisico e il suo stile. Tuttavia,sempre,non si limita a difendere la cantante, ma propone una riflessione più articolata.si schiera contro chi insultaper il suo fisico, definendoli “ignoranti” incapaci di comprendere il peso delle proprie parole. Secondo la giornalista, chi offende il corpo dinon solo manca di empatia, ma anche di cultura. Tuttavia, non è tutto rosa e fiori. La sua analisi critica si sposta sul look e sull’immagine che la cantante proietta sul palco.