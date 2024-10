Roma, pitone reale sul marciapiede a Ponte Mammolo (Di sabato 5 ottobre 2024) L'animale di circa un metro è stato recuperato dal personale specializzato delle Guardie zoofile Insolita la segnalazione alla polizia locale di Roma Capitale per un serpente di circa un metro su un marciapiede di Ponte Mammolo. La pattuglia del IV Gruppo Tiburtino è stata inviata in via Rivisondoli, dove è stato trovato l'animale, messo in (Di sabato 5 ottobre 2024) L'animale di circa un metro è stato recuperato dal personale specializzato delle Guardie zoofile Insolita la segnalazione alla polizia locale diCapitale per un serpente di circa un metro su undi. La pattuglia del IV Gruppo Tiburtino è stata inviata in via Rivisondoli, dove è stato trovato l'animale, messo in (Sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Insolita la segnalazione alla polizia locale di Roma Capitale per un serpente di circa un metro su un marciapiede di Ponte Mammolo. La pattuglia del IV Gruppo Tiburtino è stata inviata in via Rivisondoli, dove è stato trovato l'animale, messo in sicurezza dalle Guardie zoofile. . ... (Lidentita)

Il serpente, della specie pitone reale, di […]. (Adnkronos) – Insolita la segnalazione alla polizia locale di Roma Capitale per un serpente di circa un metro su un marciapiede di Ponte Mammolo. La pattuglia del IV Gruppo Tiburtino è stata inviata in via Rivisondoli, dove è stato trovato ... (Periodicodaily)

Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino si sono attivati per mettere in sicurezza l’area a tutela dei passanti e dell’animale, consentendo il suo recupero da parte del personale specializzato delle Guardie zoofile, subito allertato. . Il serpente, della specie Pitone reale, di circa un metro, è ... (Ilfaroonline)

ilfaroonline. it è su GOOGLE NEWS. Tutte le future operazioni che richiederanno l’utilizzo della strada saranno effettuate in orario notturno dalle 22 alle 6 del mattino in restringimento di carreggiata. I lavori su Ponte Marconi sono iniziati a luglio, nella prima fase hanno riguardato la parte ... (Ilfaroonline)

Sul posto sono giunti i carabinieri per avviare le indagini. In base ai primi riscontri, non sono emersi segni evidenti di violenza sul corpo di Bondi, ma per chiarire le cause del decesso la salma è stata trasferita all’obitorio di Tor Vergata, dove sarà sottoposta a ulteriori esami. È stato ... (Tuttivip)