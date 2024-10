Riccione si fa in tre per mettere in scena la ‘bella stagione’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Con tredici spettacoli, spalmati in tre location simbolo della città, palazzo del Turismo, palacongressi e Cocoricò, il 20 ottobre apartirà "La bella stagione 2024/25", rassegna teatrale a cura diTeatro. Tra le decine di protagonisti, oltre a Paola Turci già annunciata per 20 ottobre con Gino Castaldo, spiccano Tindaro Granata, Stefano Fresi, Luca Bizzarri, Chiara Francini, nonché Stefano Massini, Paolo Crepet, Lodo Guenzi e Luigi Lo Cascio. Il cartellone è stato presentato ieri allo Spazio Tondelli, dove avanzano i lavori di ristrutturazione tant’è che, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, "definiti alcuni dettagli del terzo stralcio e ultimato il quarto che è in partenza, si conta di consegnare l’opera per l’edizione 2025/2026".