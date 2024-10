Oltre il dovere | i vigili soccorrono un uomo svenuto poi gli comprano cibo e beni di prima necessità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Erano in servizio di controllo nei pressi di piazza delle Cinque Giornate, gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale che, alcuni giorni fa, si sono accorti di una persona che giaceva svenuta in terra e sono accorsi in suo aiuto. L’, di 60 anni di età, era visibilmente provato e in uno stato di malessere legato ad una profonda indigenza, motivo per cui la pattuglia intervenuta si è immediatamente attivata, coinvolgendo tutti i colleghi appartenenti al proprio Gruppo di via del Falco, al fine di sostenerlo e fornirgli un supporto materialeché morale, attraverso una raccolta alimentare e didi, il tutto in forma volontaria.che gli sono poi stati consegnati direttamente dal personale presso l’abitazione, in zona Labaro.