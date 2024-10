MILLY CARLUCCI | 70 000 EURO PER BARBARA D’URSO? FAKE NEWS E TUTTI A RIPETERLA…

(Di sabato 5 ottobre 2024)smentisce e bolla comei fantomatici 70.000dati aper Ballando. Una cifra che ha generato un’ondata di odio social. Il tutto condito dalla consueta ignoranza: tutto ciò che ruota intorno a Ballando con le Stelle, come ad ogni show Rai, è legato alla pubblicità e non al canone. Chiaro? Del resto, purtroppo, l’Italia è uno dei Paesi dove circolano più. Basta che qualcuno scriva una notizia e, senza verifiche, diventa verità, dalla politica alla tv. La padrona di casa di Ballando con le Stelle, ospite di TvTalk, per la prima volta è intervenuta sulla cifra data allaper averla ballerina per una notte su Rai1. Polemica nata su cifre inesistenti. Uno dice una cosa inesistente ela ripetono come se fosse vera. So per certo che non è quella la cifra. Smentita assoluta, magari spendessimo soldi così. (Bubinoblog)