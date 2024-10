Meret torna presto | se avesse subito lui quel gol e non Caprile se ne sarebbe parlato una settimana

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024): seluigol (e non), se neunaCesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che rimane in vetta alla classifica. E ha vinto contro una buona squadra che sa giocare al calcio. Anche se poi l’abitudine a giocare sempre e comunque la palla ha portato in una costruzione dal basso a perderla e commettere il fallo di rigore che è stato decisivo per il risultato. Conte ha impostato inizialmente la partita con McTominay in posizione più avanzata che ha sorpresodopo pochi secondi gli avversari. Poi abbiamo un po’ pagato questo con il centrocampo in difficoltà, il Como man mano ha guadagnato campo, ci siamo abbassati troppo e abbiamoil loro gioco che li ha portati ad un palo clamoroso e poi al meritato pareggio. Poi nella ripresa abbiamo visto un altro Napoli.