McTominay candidato ad affare dell’anno Incomprensibile che Ten Hag lo abbia lasciato andare Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024)adche Ten Hag lo) Scrive ladello Sport:è candidabile all’oscar per l’. È stato acquistato per 30 milioni e mezzo, accordo concluso il 30 agosto, e in un mese ha già spostato molti equilibri. Conte lo impiega come sabotatore. Ha i documenti da centrocampista e un lasciapassare da centravanti aggiunto, attorno a Lukaku. Portatore di un fisico dirompente, è agile e di piede buono. Ci risultache Ten Hag loo forse la cessione diè un’ulteriore certificato delle difficoltà dell’allenatore olandese a Old Trafford. Il gol di Scottè il terzo gol più veloce segnato dal Napoli dall’inizio di un match di Serie A nell’era dei tre punti.