LIVE Berrettini-Rune ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | terminato il primo match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.08 Alexander Shevchenko ha battuto Francisco Cerundolo 7-6, 7-5. Sul Grandstand 2 ora spazio a Dimitrov-Bergs, incontro che precederĂ. 9.05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’incontro tra Matteoed Holger. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoed Holger, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di. Sfida di altollo per l’italiano che affronterĂ il giovane danese, numero 14 della classifica mondiale. L’azzurro è alla ricerca di risposte importanti dopo l’infortunio rimediato a Tokyo. Nel torneo nipponicoha alzato bandiera bianca dopo aver vinto ilset contro Arthur Fils.