LIVE Berrettini-Rune ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | la pioggia interrompe i match

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08 Lailtra Dimitrov e Bergs sul punteggio di 6-3, 2-4 con il belga avanti 30-15 nel settimo gioco. I due giocatori sono ora rientrati negli spogliatoi. 10.10 Dimitrov ha vinto il primo set contro Bergs per 6-3. 9.08 Alexander Shevchenko ha battuto Francisco Cerundolo 7-6, 7-5. Sul Grandstand 2 ora spazio a Dimitrov-Bergs, incontro che precederÃ. 9.05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’incontro tra Matteoed Holger. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoed Holger, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di. Sfida di altollo per l’italiano che affronterà il giovane danese, numero 14 della classifica mondiale.