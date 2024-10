Le pagelle Buchel cala paurosamente Karlsson non ne piglia una

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sarebbe spazio di, ma non si può sorvolare sulla pessima interpretazione di secondo tempo da parte della Spal, alla fine più rilevante dei giudizi individuali. Fino al 45’ i biancazzurri avevano meritato sfruttando bene la superiorità numerica fino al vantaggio. Poi nella ripresa la squadra ha avuto paura di vincere e ha del tutto rinunciato a provare a chiudere il match. Ha lasciato palleggiare il Rimini in 10 sino alla propria area, quando ha avuto palla a sua volta l’ha girata solo all’indietro per perdere tempo portandosi i romagnoli in casa. I tre punti sono d’oro, ma rimediata un po’ la classifica, Dossena deve spiegare chiaro che quella ripresa è stato il perfetto manuale per gettare alle ortiche una vittoria. MELGRATI 6. Poco impegnato.PAI 6. Al netto di un paio di virgole, un buon rientro. ARENA 6. Fa la sua parte. BASSOLI 5,5.