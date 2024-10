La prossima vittima | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024) La: ladeldelQuello del revenge movie è da sempre un filone diparticolarmente popolari e acclamati, dove il protagonista di turno intraprende una spedizione punitiva nei confronti di quanti hanno ucciso o rapito dei suoi cari. Da prima genere prettamente pensato per un pubblico maschile, negli ultimi anni, fortunatamente, sono stati realizzati sempre piùdove ad andare in cerca di vendetta è un personaggio femminile. Da Il buio nell’anima a Colombiana, da Peppermint – L’angelo della vendetta fino a The Protégé. Accanto ad essi citiamo anche La. Il, uscito in sala nel 1996, è però a suo modo diverso dagli altri qui citati, in quanto pone la sua protagonista dinanzi ad una serie di dubbi morali riguardanti la volontà di farsi giustizia da sé, solo per poi risolverli in modo brusco senza troppi complimenti.