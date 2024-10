Jake La Furia | Ti devo fare un grande favore Sei bravissimo non ti devo far entrare a X Factor 2024 Mi assumo la responsabilità che mi mandi affa**ulo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024)Laaffossa X. Sui social non si parla d’altro. Il giudice rapper del talent loda la performance del concorrente rapper, ma lo elimina per non contaminarne purezza e credibilità. Sembra un copione da thriller (e magari un copione calato dall’alto lo è), maLanel suo gesto salvifico tv sembra come svelare che il talent Sky non è roba per gente che rappa sul serio. Tutto accade nell’ultima puntata del programma che, con i giudici Manuel Agnelli e i nuovi innesti di Paola Iezzi, Achille Lauro e, appunto,La, sembra aver ripreso un po’ di sacrosanto vigore. Dopo le audizioni è il turno dei Bootcamp dove ogni giudice raffina la sua squadra di concorrenti e quindi qualcuno di questi deve tornarsene comunque a casa. Ma questa volta l’eliminazione suona un po’ come “sei troppo bravo così ti caccio”.