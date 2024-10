Inter-Torino le probabili formazioni per la 7ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano: queste leper la partita di oggi, valida per la settimadiA.CASA – Stasera l’va a caccia del terzo successo di fila dopo quelli contro Udinese e Stella Rossa. Simone Inzaghi farà una sorta di copia-incolla della partita di Udine. La conferma più pesante dovrebbe essere quella di Yann Aurel Bisseck al posto di Benjamin Pavard. A centrocampo, c’è Frattesi per Nicolò Barella. Mentre in attacco, ritorna, dopo il turno di riposo in Champions League, la Thu-La Thuram-Lautaro Martinez. Ancora out Nicolò Barella, che salta la seconda convocazione in Nazionale consecutiva.TRASFERTA – Quanto al, i granata provano lo scatto a San Siro dopo il KO in casa contro la Lazio.