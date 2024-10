Il make up perfetto per l’autunno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo aver lasciato che i mesi estivi tingessero le guance con una sfumatura irresistibile, ilup-no-up del rientro punta tutto a farle risaltare il più possibile. Sfumature chiare, marroni caldi e bronzi luminosi: sono queste le tonalità chiave per. L’estetica quiet luxury trova ancora una volta la sua massima espressione, approdando anche nel settore beauty. Primo step fondamentale è la base, lavorando con blush, bronzer e illuminante su zigomi e naso, si riesce a ottenere un viso fresco e radioso, usando però sempre le giuste accortezze. Non bisogna infatti mai esagerare in questo ambito, l’eccesso di terra o di blush potrebbero conferire un’effetto tutt’altro che naturale.