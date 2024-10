Il Bayer Leverkusen continua a non mostrare continuità | rimontato in casa dal Kiel

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilpareggia per 2-2 nella sfidalinga contro ilin Bundesliga. I tedeschino al’assenza di quellamostrata nella scorsa stagione. PAREGGIO INSODDISFACENTE – Ilinizia molto bene la sfida di Bundesliga contro il. In soli 8 minuti, infatti, la squadra allenata da Xabi Alonso trova due gol che avrebbero potuto rappresentare l’impulso per chiudere i discorsi direttamente nel primo incontro della sfida. La rete del vantaggio arriva al 4? grazie al tiro vincente di Victor Boniface, che dopo essersi liberato di un avversario tira una sassata imparabile per il portiere avversario. Dopo 4 minuti, ancora su assist di Ezequiel Palacios, iltrova la marcatura. Questa volta è Jonas Hanfmann a raccogliere il suggerimento del compagno per concludere in gol.