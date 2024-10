H&M dice addio alla piuma d’oca vergine entro il 2025 | l’annuncio del brand

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il colosso svedese dell’abbigliamento H&M ha annunciato un’importante svolta nella sua politica di sostenibilità, impegnandosi a eliminare l’uso di piume e piumini verginiil. L’azienda intende sostituire completamente questi materiali, tradizionalmente ricavati da anatre e oche, con piume e piumini ottenuti da fonti riciclate post-consumo. Attualmente, circa il 90% delle piume e dei piumini utilizzati nei prodotti H&M proviene già da articoli riciclati. H&M non userà piùilQuesta decisione rientra nella più ampia strategia del marchio per promuovere materiali riciclati e sostenibili in tutte le sue linee di produzione.