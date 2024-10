Gli effetti psicologici dell’eredità su chi la lascia e chi la riceve

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sono molti gli interrogativi che affollano la nostra mente quando si tratta di eredità: come funziona, come rinunciare nei casi più spinosi, quale valore ha un testamento. Tutti aspetti pratici che spesso mettono in ombra un elemento forse più significativo: l’eredità ha un potere psicologico enorme ed è in grado di condizionare scelte e comportamenti sia di chi deverla, sia di chi deverla. Non è un caso se molti litigi familiari prendono forma quando entra in campo questa novità. Noi abbiamo parlato con Massimo Bustreo, autore del libro La terza faccia della moneta (Franco Angeli) e docente di psicologia e comunicazione all’Università IULM di Milano, per capire meglio quali corde psicoemotive può pizzicare la possibilità di un’eredità. La premessa importante quando si parla di denaro è che si tratta di un tema su cui «le persone tendenzialmente tacciono.