Erbacce che dissolvono gli idrocarburi girasoli che digeriscono il cesio Persino cavoli e rape si rivelano potenziali fitodepuratori Le piante sono gli unici organismi che lasciano un mondo migliore di quello che hanno trovato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 5 ottobre 2024) È il 26 aprile 1986 quando il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplode. Otto anni dopo, gli scienziati russi fanno un esperimento: in una zona umida, contaminata da, piantano centinaia di. Nel giro di poco tempo, leassorbono i radionuclidi attraverso le radici e li concentrano nei loro tessuti. Sembra un miracolo, ma non lo è. Alcuneun prodigioso talento: in collaborazione con funghi e batteri, posbonificare, in tutto o in parte, un terreno o un ambiente acquatico inquinato. È il fitorisanamento.