As Roma è possibile il ritorno in panchina di De Rossi?

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quando sbagli tutto, la tentazione è quella di tornare rapidamente indietro e cancellare tutto quello che è successo. Una volta, si sarebbe detto ‘riavvolgere il nastro’. Quello che sta passando in queste ore nella mente di Dan e Ryan Friedkin deve essere qualcosa di molto simile a questo. Quasi sempre è imfarlo ma la proprietà americana dellaha già dimostrato di poter considerare fattibile anche l’infattibile. Vuol dire che i tifosi che sperano in undi Daniele Depossono avere qualche fondata aspettativa? Difficile, ma se i risultati dovessero peggiorare (già la pma trasferta a Monza diventa in questo senso una partita chiave) e la depressione generalizzata che si è impossessata dell’ambientefuori e dentro Trigoria non dovesse diradarsi, la posizione di Juric potrebbe essere rimessa in discussione.