XFactor 2024 | I bootcamp di Achille Lauro e Jake La Furia infiammano i social

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Idi X Factorsi aprono con numeri in forte crescita e un coinvolgimento massiccio del pubblico, sia in TV che sui. Il quarto episodio della stagione, andato in onda su Sky Uno/+1 e on demand, ha raggiunto una media di 758mila spettatori, segnando un aumento del +43% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione e dell'11% rispetto alla puntata precedente. La share televisiva si è attestata al 3,5%, con 1.366.000 contatti unici. Anche la performance dell’episodio precedente, considerata nell’arco dei sette giorni, è stata significativa: con oltre 2,5 milioni di spettatori TV medi tra free e pay, ha registrato una crescita del 29% rispetto all’anno scorso. Un dato che conferma il continuo interesse del pubblico per il format di Sky Original, prodotto da Fremantle. I dati relativi alle interazioni suiconfermano il trionfo di #XF