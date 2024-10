Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA IN VIA PRENESTIN CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIAN E FINOCCHIO NEI DU SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA CODE TRA CIAMPINO ED IL GRANDERACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA NETTUNENSE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NE DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO SULLA RSTRADA REGIONALE NETTUNENSE CODE A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DLE MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral