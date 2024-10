Uomini e Donne Armando Incarnato pubblica alcune immagini con la figlia e si sfoga | Siete solo una manica di bast*rdi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel corso della puntata diandata in onda ieri, uno degli storici protagonisti del programma,, si è reso protagonista di un intimo sfogo a proposito della sua vita privata. Particolarmente provato dalla mancanza di sua, e dalla complessa situazione familiare che ne consegue,ha spiegato cos’è a renderlo tanto scontroso e irascibile nel relazionarsi con gli altri: “io non mi merito la tua assenza. Ti sto usando per lei (rivolgendosi a Maria, ndr), perché lo deve sapere, il papà c’è sempre stato. Rivoglio quello che ho perso!” (clicca qui per saperne di più sulle sue parole). Com’era prevedibile, il suo sfogo ha destato non poche reazioni social, che hanno ulteriormente urtato la sensibilità del cavaliere della trasmissione.