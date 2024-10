UN Women lancia il comitato nazionale in Italia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Oggi, UNhato ufficialmente ilin. L’annuncio è stato fatto a Matera, in occasione dell’incontro ministeriale del G7 su Parità di Genere e Empowerment Femminile che si sta svolgendo in città. La Direttrice Esecutiva di UN, Sima Sami Bahous, ha partecipato all’evento inaugurale e ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo capitolo in: “Con l’istituzione di unin, rafforziamo il nostro impegno globale a favore della parità di genere e dell’emancipazione delle donne in ogni paese. Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso insieme ai nostri partner ine non vedo l’ora di osservare il ruolo cruciale che ilavrà nel coinvolgere glini nel sostegno della parità di genere e dei diritti delle donne, sia inche nel resto del mondo.