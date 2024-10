Ucraina Mulè a Kiev L’impegno italiano prosegue in maniera convinta

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024)) (ITALPRESS) – “Le sirene stanno avvertendo che c’è in corso un attacco balistico. Ci sono decine di droni che in questo momento sono diretti verso la città e di qui a poco verranno a sganciare 30-40 kg di esplosivo ciascuno. Questo fa seguito a una notte in cui le sirene sono state avvertite inevidente, sono stati abbattuti decine di droni sued è quello che normalmente accade in tutta l’. Una situazione che va avanti da quasi tre anni e che ha provocato decine di migliaia di morti, non solo tra i soldati ma anche tra i civili. Il Gruppo di collaborazione del Parlamentoè qui aper discutere di pace e per dare senso alcheinormai da quasi tre anni”.