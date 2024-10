Torna la salsiccia vegetale | la Corte di giustizia Ue boccia i decreti francesi contro il meat sounding

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) «Qualora non sia stata adottata una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l’uso di termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali». Lo ha stabilito ladidell’Unione europea in una sentenza emessa oggi, venerdì 4 ottobre. I giudici del tribunale lussemburghese hanno accolto il ricorso di quattro associazioniun decreto del governo che vieta l’uso di denominazioni come «bistecca» o «» per prodotti che contengono proteine vegetali, con o senza l’inserimento di indicazioni aggiuntive come come «» o «soia».