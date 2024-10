Tassa sulle sigarette verso un emendamento in manovra | Cinque euro in più a pacchetto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 –in più a. Nellafinanziaria 2025 potrebbe spuntare una‘di scopo’. La proposta arriva dall’AIOM, Associazione italiana oncologia medica che ieri in una conferenza stampa al Senato ha chiesto alla politica di raccogliere risorse da destinare alla Sistema sanitario nazionale con un provvedimento che allo stesso tempo faccia da deterrente per il consumo di tabacco, che com’è noto è legato all’insorgenza di alcuni tumori, tra cui il carcinoma al polmone e al seno. La notizia è che c’è una parlamentare, Domenica Castellone, vicepresidente del Senato in quota M5S, che promette di farsi portatrice della richiesta con azioni concrete. La strada è unalla legge di Bilancio o in alternativa al decreto contro le violenza ai sanitari, “esteso pure al tabacco riscaldato”.