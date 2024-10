Robur con il rebus 2006 Stacchiotti-Carbè in ballo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancora nessuna novità in casariguardo a un possibile nuovo innesto di giocatore di movimento rigorosamente classe. Con il mercato dei dilettanti che si è chiuso lunedì l’unica opzione riguarderebbe un calciatore svincolato, anche se ovviamente non è facile in questa fase trovarlo, per di più nel ruolo in cui servirebbe al Siena ovvero un terzino e possibilmente destro. Finché non giungeranno novità in questo senso, previa autorizzazione dei nuovi proprietari svedesi logicamente, il tecnico bianconero dovrà fare di necessità virtù ovvero gestire la situazione con i due giocatori classeche sono rimasti. Tirelli rientrerà a gennaio mentre Di Gianni ha subito una lesione muscolare che potrebbe tenerlo fuori un paio di mesi.