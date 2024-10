Perché Nico Paz nato a Tenerife gioca con l’Argentina e non con la Spagna?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 2024-10-03 10:52:43 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Paceun calciatore di 20 anni che attualmenteper la COME Di Cesc FabregasIl Real Madrid ha una clausola di riacquistoè stato convocato dalla nazionale argentina diretto da Scaloni. L’extore delle giovanili del Real Madrid, chi è figlio dell’ex calciatore argentino Pablo Pazèa Santa Cruz del’8 settembre 2004. Pablo Paz nel 2023: “Argentina onon doveva decidere, la Nazionale spagnola non lo ha mai chiamato” Nel 2023 Pablo Paz, che hato nel calcio spagnolo ae Valladolid, lo ha spiegato Radio MARCAsuo figlioPazcone non con la. “Argentina onon ha dovuto decidere, la Nazionale spagnola non lo ha mai chiamato.