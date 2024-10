Momentum | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024): ladeldelDopo aver lavorato per anni come cameraman per Clint Eastwood dalI ponti di Madison County fino acome Mystic River, Million Dollar Baby, Sully e Il corriere – The Mule, Stephen Campanelli ha debuttato alla regia con il thriller d’azione, portato in sala nel 2015. Alla base del racconto vi è un’intricata vicenda politica che coinvolge la protagonista in modi inaspettati. Il tutto si svolge così tra grandi sequenze d’azione, colpi di scena e un complotto da sventare. Sfortunatamente ilnon ha ricevuto molte attenzioni, ma il suo passaggio televisivo è ora l’occasione per riscoprirlo e apprezzarlo anche al netto dei suoi difetti. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a