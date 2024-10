Meteo previsioni per la prossima settimana | all’orizzonte c’è un colpo di scena

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 4 ottobre 2024)per lac’è undi. Questo inizio di ottobre ci riserva sorprese dal punto di vistarologico, tanto che gli esperti parlano di un vero e propriodie mettono in guardia gli abitanti della Penisola sulla svolta imminente. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta in queste giornate d’autunno per non farci trovare impreparati. () Leggi anche: Paura nella notte, esonda il fiume in Italia: evacuato il territorio Leggi anche: Esplosione in aeroporto, cancellati tutti i voli: cos’è successo (VIDEO) Ledi inizioSecondo quanto riporta il sito 3B, lainizierà ancora all’insegna del maltempo. Già da diversi giorni la Penisola sta assistendo ad una fase tipicamente autunnale, caratterizzata da forti piogge e temperature anche inferiori alla media stagionale.