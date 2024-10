Martina Colombari perdona il figlio il bacio per i suoi 20 anni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non è stato un periodo semplice per, Achille e Billy Costacurta. La famiglia ha dovuto fare i conti con una crisi scoppiata sui social per via di alcuni contenuti e commenti che il giovane Costacurta ha postato contro la madre, provocando sdegno e un lungo silenzio da parte della ex Miss Italia e della sua famiglia. Ora i problemi sembrano essere superati, eha deciso di dimostrarlo sui social postando una foto per fare gli auguri alche compie 20, la foto con Achille: il peggio è passato Non è sempre facile mantenere la serenità in famiglia e appianare disguidi e piccoli grandi screzi che possono rendere turbolento un rapporto anche molto profondo. È ancora più difficile quando si è personaggi pubblici, abituati a vedere la propria vita sulle pagine dei giornali e sui dei social alla mercé dell’opinione pubblica.