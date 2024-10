Manna | McTominay ha voluto Napoli Su Kvara nessuna fretta ecco perché'

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le parole del dirigente azzurro prima di-Como Il, pronto a scendere in campo contro il Como per la settima giornata di campionato, punta a mantenere la vetta della classifica. Nel prepartita, Giovanniha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo il suo punto di vista sulla squadra e sui temi caldi del momento. Le dichiarazioni disutskhelia “Le pressioni fanno parte del nostro lavoro,” ha spiegato. “Il Mister ha fatto giuste osservazioni sul Como: stanno facendo bene e giocano un calcio interessante. Ma anche noi stiamo lavorando bene, e dobbiamo continuare su questa strada.” Parlando dihasottolineare la volontà del giocatore di arrivare a: “È un giocatore importante, arrivava dal Manchester United. Non è stato semplice, ma la sua volontà è stata determinante e siamo contenti di averlo con noi.