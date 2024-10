Limoni e pannelli fotovoltaici alta tecnologia per un polo agrivoltaico in Calabria

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024)e fotovoltaico. Arriva con questo binomio l’per la creazione di unall’avanguardia a Scalea, in provincia di Cosenza, in. Lo stanno realizzando Enea ed EF Solare Italia. Ilsarà composto da impianti con diverse configurazioni tecnologiche,bifacciali adefficienza e sistemi di sensoristica avanzata dove l’energia elettrica prodotta viene accumulata oppure utilizzata per dissalare l’acqua salmastra per l’irrigazione. Ilfa parte di un progetto di ricerca ‘Fotovoltaico adefficienza’ del Piano triennale di realizzazione 2022-2024 della Ricerca di sistema elettrico nazionale-Accordo di Programma Mase-Enea.